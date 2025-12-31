Kastamonu'da ekipler rahatsızlanan kişi için kardan kapanan köy yolunu açtı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Tezcan köyünde yaşayan ve tansiyon hastalığı bulunan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile UMKE yönlendirildi. Hastaya ulaşmak için harekete geçen ekipler, zor yolları paletli kar üstü aracıyla aşarak köye ulaştı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu evinden alınan hasta, ana yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.