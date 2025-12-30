Kastamonu'da kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi
28 Aralık'ta başlayan kar yağışının ardından Kastamonu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreyi, yüksek rakımlı bölgelerde ise bir metreyi geçti. Güneşli havada oluşan manzaralar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel