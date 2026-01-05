Haberler

Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 63'e düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yolları sayısı, 1 Ocak'ta 315 iken, yapılan yoğun çalışmalarla 63'e indirildi. Valilik, ekiplerin yolların ulaşıma açılması için devam eden çalışmalara bağlı olarak, kapalı yolların listesine dair detayları paylaştı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı 63'e düşürüldü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 2, Azdavay'da 26, Bozkurt'ta 9, Cide'de 5, Daday'da 1, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 7 ve Şenpazar'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı ekiplerin yoğun çalışması ile 63'e düşürüldü.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar