Kastamonu'da ulaşıma kapalı köy yolu 63'e düşürüldü

Kastamonu'da kar nedeniyle 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı 63'e düşürüldü.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 2, Azdavay'da 26, Bozkurt'ta 9, Cide'de 5, Daday'da 1, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 7 ve Şenpazar'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 1 Ocak'ta 315 olan kapalı köy yolu sayısı ekiplerin yoğun çalışması ile 63'e düşürüldü.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.