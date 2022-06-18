Kastamonu'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Kastamonu'nun Abana ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Abana ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Erol Şengür idaresindeki 37 AAV 098 plakalı kamyonet, İlişi köyü yakınlarında Ali Çetin yönetimindeki 06 CVB 526 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Elif Helvacı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Özgür Alantor - Güncel Ali Çetin Kastamonu Güncel Haberler

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