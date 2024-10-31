Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait H.A. idaresindeki 37 ABE 623 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Sazyaka Mahallesi'nde M.İ'nin kullandığı 37 PF 296 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, menfez çukuruna düştü.

Kazada kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan orman muhafaza memurları M.A. ve M.A.B. ile otomobildeki G.G, H.T. ve H.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.