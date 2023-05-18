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Kastamonu'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel Haberler

Kastamonu'da Murat Parlak idaresindeki tavuk yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü Parlak hayatını kaybederken, Fırat K. yaralandı. Kamyonetten yola savrulan tavuklar ise telef oldu.

Kastamonu'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Murat Parlak idaresindeki 37 AAY 094 plakalı tavuk yüklü kamyonet, Karabük- Kastamonu kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Araç Belediyesi İtfaiye Acil Kurtarma ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Fırat K. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetten yola savrulan tavuklar ise telef oldu.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu Fırat Güncel Haberler

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