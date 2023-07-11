Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu-Çankırı kara yolu Kayı köyü mevkisinde meydana gelen kazada, E.B'nin kullandığı kamyon ile İsmail Alaca'nın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.