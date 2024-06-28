Kastamonu'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olduğu belirtildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya inşaat malzemesi ve hırdavat getiren Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı kamyon, Kastamonu-Karabük kara yolu Akgeçit mevkisinde devrildi.
Kazada araç şoför Rengi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda yaralanan Hakkı Yılmaz ise ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rengi'nin, AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olduğu belirtildi.