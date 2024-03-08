Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen E.E, yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada para ve altın ele geçirildi.

Kastamonu'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Taşköprü ilçesinde yaşayan bir kadının evine giderek kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan E.E, adının terör soruşturmasında geçtiğini belirterek kadının para ve altınlarını aldı.

Bir süre sonra şüphelenen kadın, durumu polise bildirdi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.E'nin ikametinde yapılan aramada, 86 bin 400 lira ile 370 dolar ve 2 gram altın ele geçirildi.

E.E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Taşköprü Dolandırıcılık Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title