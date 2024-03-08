Kastamonu'da Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Taşköprü ilçesinde yaşayan bir kadının evine giderek kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan E.E, adının terör soruşturmasında geçtiğini belirterek kadının para ve altınlarını aldı.

Bir süre sonra şüphelenen kadın, durumu polise bildirdi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.E'nin ikametinde yapılan aramada, 86 bin 400 lira ile 370 dolar ve 2 gram altın ele geçirildi.

E.E, gözaltına alındı.