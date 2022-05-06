Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi'nde yürürken aniden yere yığılan Aziz Efe Küçükkara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçükkara, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkara, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AA / Özgür Alantor - Güncel

Kalp Krizi, Kastamonu, Aziz, Güncel, Haberler

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