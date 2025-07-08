Kastamonu'da Kale Filesine Takılan Tilki Kurtarıldı

Kastamonu'da takılı kaldığı kale filesinden kurtarılan tilki doğal ortamına bırakıldı.

Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü personeli, 11 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kurumlarındaki halı sahada bir tilkinin kale filesine takılı kaldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, tilkiyi kurtardı.

Veteriner kontrolünün ardından sağlıklı olduğu anlaşılan tilki, tekrar doğal ortamına salındı.

Öte yandan tilkinin fileden kurtarılması ve doğaya bırakılma anlarının görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından basınla paylaşıldı.