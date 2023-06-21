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Kastamonu'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kastamonu'da Kaldırıma Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Pınar K. yönetimindeki otomobil, Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan Şebnem B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Pınar K. yönetimindeki 37 BB 139 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Şebnem B. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kastamonu Güncel Haberler

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