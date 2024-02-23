Kastamonu'da Kafes-45 Operasyonunda Örgüt Elebaşı Tutuklandı
Kastamonu merkezli 12 ilde düzenlenen Kafes-45 operasyonunda örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 9 kişi serbest bırakılırken, 7 kişinin işlemleri devam ediyor.
Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda yakalanan Ömer Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye gönderildi.
Ömer Ç'nin adliyeye getirilişi sırasında yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kafes-45 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 kişinin işlemleri devam ediyor.
Dün düzenlenen Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri sağladığı iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.