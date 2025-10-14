Haberler

Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 102 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, ve bir tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
