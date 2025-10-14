Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 102 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, ve bir tabanca ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Yapılan operasyonda 102 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte alkol, 4 alkol aroma kiti ve tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.K, M.U, A.A, A.B, İ.Ü. ve R.A. karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel