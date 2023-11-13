Kastamonu'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 91 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında, ??????iki kişinin ikametinde yapılan aramada, 91 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel