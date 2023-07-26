Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezinde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 122 bin 400 sahte bandrollü boş makaron, 1180 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.