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Kastamonu'da Kaçak Parfüm Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 91 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye düşüren gümrük kaçağı ürünlerle ilgili arama yaptı.