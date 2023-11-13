Kastamonu'da Kaçak Parfüm Operasyonu
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 91 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye düşüren gümrük kaçağı ürünlerle ilgili arama yaptı.
Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 91 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerle halk sağlığının tehlikeye düşürülmesini önlemek için 2 şahsın bulunduğu adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 91 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel