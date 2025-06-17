Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen İ.C.G, H.İ.F, K.Y, H.T. ve T.H, kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.T. ve T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı'nın girişinde iki ham petrol tankeri çarpıştı

İsrail-İran savaşıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği yerde büyük kaza
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri

İran ve İsrail'den karşılıklı misillemeler! Şehirler yangın yeri
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.