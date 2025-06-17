Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Tutuklandı
Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen İ.C.G, H.İ.F, K.Y, H.T. ve T.H, kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.T. ve T.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel