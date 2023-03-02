Kastamonu'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan T.D, H.Y, Z.A, M.E, A.C, S.G. ve A.R.D. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Devrekani Kastamonu Güncel Haberler

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