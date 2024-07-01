Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde M.O, U.O. ve İ.B, Tosya ilçesinde ise M.K. ve C.Ç, izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada dedektörler ile kanal kazıcı, yükleyici iş makinesi ve hilti ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.