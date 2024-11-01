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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken bıraktığı malzemeler arasında jeneratör ve dedektör gibi aletler bulunuyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, jeneratör, dedektör, uzaklık ölçüm cihazı, 4 yön çubuğu ve kazı yapmak için kullanılan malzemeleri bırakarak kaçtı.

Yürütülen çalışma sonucu yakalanan A.G, M.K, H.K, C.E. ve R.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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