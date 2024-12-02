Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
Esad'a hiç beklemediği yerden darbe: Hizbullah sırtını döndü

Suriye'ye destek göndermeyecekler

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız kurusıkı tabanca ve dedektörler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri S.K, E.G, T.U. ve Ş.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada 4 dedektör ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
img

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
img

Kolej kıyafetiyle İzmir'i salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 2-3 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 2-3 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Fenerbahçe Gaziantep FK CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Gaziantep FK hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Gaziantep 11'i! Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.