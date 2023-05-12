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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Cide ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan H.K, M.İ, A.A. ve M.Y. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

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