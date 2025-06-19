Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı ve işlemleri devam ediyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.D, M.Y.K. ve T.A. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel