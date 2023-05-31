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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü. Cide'deki operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan E.K, H.K. ve H.K, suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Cide'deki operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan E.K, H.K. ve H.K, suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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