Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan R.V, M.A. ve R.A. suçüstü yakalandı.
Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel