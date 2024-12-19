Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, izinsiz kazı yaparken yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların yanında av tüfeği ve kazı malzemeleri bulundu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, C.A. ve E.A. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde av tüfeği ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel