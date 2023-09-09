Kastamonu'da Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ve Cide ilçelerinde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi, çaldıkları kabloyu satmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.