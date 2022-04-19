Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SUSUZ, KARS (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Boyalı köyü Susuz Yaylası mevkisinde, bir kuruma ait 73 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalındığı belirlendi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri, A.Y. (34), K.A. (33) ve S.Y'yi (55) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve K.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutukladı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, ifadelerinde kabloyu 3 bin lira karşılığında sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Jandarma, Tragger, Susuz, Güncel, Haberler

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