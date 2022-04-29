Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kablo hırsızlığı olayına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Şenpazar ilçesinde Türk Telekoma ait 550 metrelik haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Yürütülen soruşturma sonucu İhsangazi ilçesinden Şenpazar ilçesine gelerek hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen A.B. (57) ve Ç.B. (43) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Enerji, Türk, Güncel, Haberler

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