Kastamonu'da Jandarma Operasyonunda Bin 100 Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 100 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca elektronik sigara, aroma likidi ve tütün gibi malzemeler de bulundu.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda doldurulmuş bin 100 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kastamonu il merkezinde bir ikamet ve iki işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 100 adet doldurulmuş makaron, 97 adet puf tabir edilen elektronik sigara, 129 adet aroma likidi, bin 900 gram kıyılmış tütün, 42,50 gram pipo tütünü,12 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU