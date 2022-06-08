Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Haberler

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Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

AA - Erkut Kargın - Güncel
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Kastamonu'da jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü ve 7-14 Haziran Jandarma Haftası kutlamaları, meslek tanıtımı faaliyetiyle başladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 11 ekip, okul ziyaretinde öğrencilere görevlerini anlattı ve kullandıkları çeşitli ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlarken, çeşitli gösteriler ile de mesleğin zor yanlarını gözler önüne serdi.

Jandarmanın eğitimli köpekleri olan FÜME ve GARİP ise öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Programın ardından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları, KADES broşürü, çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

AA / Erkut Kargın - Güncel

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