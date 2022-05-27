Kastamonu'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı - Haberler

Kastamonu'da, jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), devriye sırasında Kastamonu-Abana kara yolu Yaralıgöz mevkisinde yolda bir kaplumbağa buldu.

Kabuk kısmının kırıldığı tespit edilen kaplumbağa, HAYDİ ekibi tarafından tedavi edilmek üzere veteriner hekime teslim edildi.