Kastamonu'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı - Haberler

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Kastamonu'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaplumbağa tedavi altına alındı

Kastamonu'da, jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi ediliyor.

Kastamonu'da, jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), devriye sırasında Kastamonu-Abana kara yolu Yaralıgöz mevkisinde yolda bir kaplumbağa buldu.

Kabuk kısmının kırıldığı tespit edilen kaplumbağa, HAYDİ ekibi tarafından tedavi edilmek üzere veteriner hekime teslim edildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Haberler

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