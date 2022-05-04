Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu Y.K. (53), M.K. (36), M.A. (34), Ö.C. (32), T.G. (30) ve M.Ö. (57) suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olay yerindeki aramada, kazı yapma ve define bulmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar, ekipler tarafından gözaltına alındı.