Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan operasyon sonucu kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda M.M, U.T, B.K, İ.A. ve A.S. ilçedeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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