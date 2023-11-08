Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede kent merkezinde düzenlenen operasyonda H.Y. ve B.M. arazide izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel