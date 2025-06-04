Kastamonu'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 120 Bin Kök Ele Geçirildi

Kastamonu'da İzinsiz Haşhaş Ekimi: 120 Bin Kök Ele Geçirildi
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi, jandarma tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ş'ye ait arazide yapılan aramada, izinsiz ekimi yapıldığı tespit edilen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi tespit edildi.

Bitkilere el konuldu, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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