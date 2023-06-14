Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 araç hasar gördü

Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu çöken garajın altında kalan 6 araçta hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Cebrail Mahallesi Tabakoğlu Sokak'ta bir otopark ile evin arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Çökmenin etkisiyle yıkılan garajın altında kalan 6 araç hasar gördü.

Olay yerinde polis, zabıta ve AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.