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Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 araç hasar gördü

Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 araç hasar gördü

Güncel Haberler

Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu çöken garajın altında kalan 6 araçta hasar oluştu.

Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu çöken garajın altında kalan 6 araçta hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Cebrail Mahallesi Tabakoğlu Sokak'ta bir otopark ile evin arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Çökmenin etkisiyle yıkılan garajın altında kalan 6 araç hasar gördü.

Olay yerinde polis, zabıta ve AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu Cebrail Tragger Güncel Haberler

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