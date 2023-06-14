Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu 6 araç hasar gördü
Güncel Haberler
Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu çöken garajın altında kalan 6 araçta hasar oluştu.
Kastamonu'da istinat duvarının yıkılması sonucu çöken garajın altında kalan 6 araçta hasar oluştu.
Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Cebrail Mahallesi Tabakoğlu Sokak'ta bir otopark ile evin arasında bulunan istinat duvarı çöktü.
Çökmenin etkisiyle yıkılan garajın altında kalan 6 araç hasar gördü.
Olay yerinde polis, zabıta ve AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel