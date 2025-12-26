Kastamonu'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da, iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hepkebirler Mahallesi'nde meydana gelen "tehdit, mala zarar verme ve iş yeri kurşunlama" olayının ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.