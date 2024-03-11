Kastamonu'da iş yerinden hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Kastamonu'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu'da 9 Mart'ta bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada, hırsızlıkla ilgili 3 şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.