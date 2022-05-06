Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yalçın Caddesi'ndeki Çeri Apartmanı A-Blok'ta bir inşaat firmasına ait işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

İşyerinde hasar oluştu.

İşyerinin üst katında yaşayan Fatih Yücesoy AA muhabirine, dumanların yükselmesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdiğini belirterek, "Çeri Apartmanı ikinci katta oturuyorum. Birinci katta çıkan yangını ihbar ettim. İtfaiye, polis ve bekçi arkadaşlar sayesinde yangın söndürüldü. Simdi de iş yeri sahibine haber verildi. Birazcık sıkıntı var içeride, Allah sabır versin." dedi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, İtfaiye, İnşaat, Yangın, Güncel, Haberler

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