Kastamonu'da iş yeri ve araçların zarar gördüğü trafik kazası kamerada

Kastamonu'da iş yeri ve 4 aracın zarar gördüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebrail Mahallesi Şehit Cemal Tepeli Sokak'ta fenalaşan 37 ADA 745 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim N, önünde seyir halinde olan 37 PS 389 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra park halindeki üç araca da çarpan İbrahim N. yönetimindeki otomobil, elektrik direği ile sokaktaki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından İbrahim N, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazada, 4 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.