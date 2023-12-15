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Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

15 Aralık 2023 23:50 Güncelleme: 23:52 Abone Ol

Kastamonu'da İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Mustafa Hasan Tırpan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.