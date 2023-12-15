Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Mustafa Hasan Tırpan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'taki iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'ın (39) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.C.G, A.K. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.
Kendine ait iş yerinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edilen Tırpan kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.