Kastamonu'da İş Kazası: 1 İşçi Öldü, 1 İşçi Yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir fabrika inşaatında çalışan 2 işçiye demir parçası düştü. İşçilerden İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal Demirbaş ise yaralandı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal Demirbaş'ın üzerine demir parçası düştü.
İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Celal Demirbaş ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sepetçi'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.