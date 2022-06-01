Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü - Haberler

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Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü

Kastamonu'da bir inşaatın mantolamasını yaparken düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da bir inşaatın mantolamasını yaparken düşen işçi yaşamını yitirdi.

Saraçlar Mahallesi'nde bir binanın dış cephe mantolamasında çalışan Yusuf Usmen (19) beton zemine düştü. 112 Acil Servis ekibi, yaptığı incelemede Usmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaatta çalışmak için geldiği öğrenilen Usmen'in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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