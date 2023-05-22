Kastamonu'da inek çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Güncel Haberler
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde inek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde inek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçede yaşayan M.Ç, ineğinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlığı E.Ö. ve E.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İnek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel