Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 106. yılında defile, sergi ve konferans düzenlendi

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 106'ncı yılı kutlamaları kapsamında defile, sergi ve konferans düzenlendi.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği ve Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen defilede, Kastamonu'da yüzyıllardır kullanılan geleneksel kıyafetler sergilendi.

Enstitü Müdürü Ayten Canaslan, yaptığı konuşmada, "Geleneksel Kadın Giysileri ile Köklerimize Yolculuk" defilesine olan ilgi için teşekkür etti.

Kastamonu'nun Türk kadınının destan yazdığı bir şehir olduğunu ifade eden Canaslan, şöyle konuştu:

"Bugün burada bu köklü tarihin, bu kadim kültürün, bu derin mirasın sandıklara sinmiş izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Kastamonu'nun yöre yöre, köy köy, ocak ocak, sandıklarda saklanan 100 ila 300 yıllık geçmişe sahip bir devrin renklerini, bir yörenin ruhunu, bir annenin duasını taşıyan kıyafetler. Kimi bir gelinin çeyizinden çıkmış, kimi bir annenin kızına emanet ettiği sandıklarda saklanmış, kimi ise günlük yaşamın sade dokusunu, kimi de özel merasimlerin ihtişamını taşımaktadır. Anadolu kadınının giyim kültürü yalnızca bir giyinme alışkanlığı değil, kimliğin, inancın, emeğin ve estetik anlayışın dışavurumudur. Bu nedenle Kastamonu kıyafetleri, halk sanatlarının en rafine biçimlerini barındırır."

Konuşmaların ardından yöresel kıyafetler defilesi gerçekleştirildi.

Daha sonra Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Milli Mücadele'nin Kadın Tanıkları" ve İstiklalden İstikbale Kadın Emeği" isimli grafiti ve taş baskı sergileri açıldı.

Etkinlikler kapsamında Taşköprü ilçesinde de "Şerife Bacı Ölmedi, Aramızda Yaşıyor" konferansı gerçekleştirildi.