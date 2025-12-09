Haberler

İlk Türk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 106. yılda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

Kastamonu'da, 10 Aralık 1919'da gerçekleştirilen ilk kadın mitinginin 106. yılı farklı etkinliklerle kutlanacak. Konferanslar, sergiler, kortej yürüyüşü ve konser gibi etkinlikler planlanıyor.

Anadolu'nun işgaline karşı 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 106. yıl, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919'da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, ilk kadın mitingini düzenledi.

Mitinge katılan kadınlar tarafından ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanının eşi ile İtalya ve İngiltere kraliçelerine telgraf çekildi. Telgraf, o gün mitingde de okundu.

Kentte her yıl 10 Aralık'ta büyük coşkuyla kutlanan etkinliklere bu yıl farklı devletlerin büyükelçileri davet edildi.

Bu yıl 106. yıl anısına konferanslar, sergiler, kortej yürüyüşü, kadın giysileri defilesi ve konser gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, AA muhabirine, Kastamonu kadınının her zaman ülkesinin yanında olduğunu söyledi.

Kızıltan, 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Anadolu'nun işgal ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "Ülkemiz yer yer işgal edilmiş, işgal sırasında mezalimler yaşanmıştı. O tarihte 3 bin kadın Kastamonu Öğretmen Okulu bahçesinde toplanarak bu zulme isyan etmiştir. Hatta komite başkanı Zekiye Hanım, 'Eğer ülkemizi terk etmezseniz erkeklerimizle aynı safta savaşırız' demiştir. Cesaretin, özverinin fedakarlığın timsali olan ninelerimiz dünyaya seslerini o gün duyurmuşlardır. Bizler de bugün Kastamonu kadını olarak üstümüze ne gibi bir görev düşüyorsa onu yapmaya her zaman hazırız." dedi.

Savaşın sadece cephede olmadığını, cephe gerisinde de büyük bir fedakarlık yaşandığını vurgulayan Kızıltan, "Aslında savaş sadece cephede olmuyor. Yüreklerde de bu savaşı kazanabiliyorsunuz. Bizim ninelerimiz de o dönemde bu cesareti göstererek, cephe dışında da bu savaşı kazandılar." diye konuştu.

Bu yıl farklı olarak büyükelçileri Kastamonu'ya davet ettiklerini dile getiren Kızıltan, "Hem Kastamonu kültürünü hem de Anadolu kadınının o tarihte neler yaptığını göstermek için büyükelçileri Kastamonu'ya davet ettik. O tarihte neler yaşandığını Anadolu'yu Türkiye'yi gelenlere anlatacağız." ifadelerini kullandı.

