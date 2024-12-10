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Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yılı, kadın dernekleri ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. Yöresel kıyafetlerle yapılan yürüyüşte, tarihi mitingin önemi vurgulandı.

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105. yılı kutlandı.

Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Pınarbaşı, Azdavay, Devrekani, Seydiler, Küre ve diğer ilçelerden gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri tarafından mitingin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk sunuldu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, burada, 10 Aralık 1919'un sadece Kastamonu için değil dünya kadınlar tarihi için de çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

O dönemde yurdun işgalini protesto etmek amacıyla Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde 3 binden fazla Kastamonulu kadının bir araya geldiğini anlatan Kızıltan, şöyle konuştu:

"Bu cesur kadınlar ABD başkanının ve Fransa başkanının eşlerine, İtalya ve İngiltere kraliçelerinin dikkatine çektikleri telgraflarla ve Zekiye Hanım'ın konuşmasıyla, 'Eğer hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta dinimiz ve istiklalimiz için haksızlara, zalimlere karşı savaşarak öleceğiz' diye haykırmışlardır. Gözleri kin ve çıkar bulutlarıyla kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır. 105 yıl önceki zorlu şartları düşündüğümüzde, Türk kadınının gösterdiği özveri ve kararlılığın çizdiği yolda sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız."

Aynı coşkuyla bugün de dünyaya haykırdıklarını dile getiren Kızıltan, "Aynı coşku, aynı heyecan, aynı azim ve kararlılıkla dünyaya bir kez daha sesleniyor, bölünmezliğimizi, bütünlüğümüzü ve bu uğurdaki sarsılmaz irademizi tekrar vurguluyoruz. Türk kadını olarak el ele, omuz omuza, Atatürkçü düşüncenin yol göstericiliğinde tek yürek olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

90 yaşındaki Sabiha İzbeli de ilk kadın mitingiyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, ilçe belediye başkanları, kadın dernekleri üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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