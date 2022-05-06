Kastamonu'da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında sis etkili oluyor.

Sabahtan itibaren Ilgaz Dağı geçidinde sis ve kar etkisini gösteriyor. Kastamonu'yu Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde bağlayan Yaralıgöz Dağı'nda da sis görülüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.